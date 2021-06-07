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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada?

Survivor dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Bireysele dönen yarışmada ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazanarak Aleyna'nın ismini söylemişti. 6 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda ilk turda kırmızı takım yarışmacıları mavi takım yarışmacılarını ilk turda eleyerek yarı final ve finali kendi aralarında oynadılar. İzleyiciler '6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada?

Survivor 2021'de ödül oyunları takım olarak oynanıyor ancak dokunulmazlık oyunlarında 8 yarışmacı sadece kendi kaderi için parkura çıkıyor. Üç kez dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 3 kişi eleme potasına girecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Parkurda zamana göre sıralama Aleyna, Ayşe, Poyraz, Batuhan, Steven, Berkay, İsmail şeklinde oldu. Bu sıralamaya göre eşleşmeler şöyle oldu: Aleyna - Dora, Batuhan - Steven, Berkay - Poyraz, Ayşe - İsmail.

İlk turda Dora'yı 3-0 yenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarı finale geçen ilk yarışmacı oldu. Yarı finale geçen ikinci isim ise Poyraz'ı 3-1 yenen Berkay oldu. Batuhan da Steven'ı 3-1 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finale son kalan isim 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan İsmail Balaban oldu. Böylece Kırmızı takımın hepsi yarı finale kalmış oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu yarı finalinde İsmail - Aleyna, Batuhan - Berkay şeklinde oldu. İsmail'i 3-1 yenen Aleyna, günün ilk finalisti oldu. Batuhan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Berkay, finalde Aleyna Kalaycıoğlu'nun rakibi oldu. İkili arasında müthiş mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay, dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA ELEME NASIL OLACAK?

Survivor Türkiye’de bu akşam ekrana gelen ada konseyinde Acun Ilıcalı, merak edilen bireysel dokunulmazlıkta eleme nasıl olacak konusuna açıklık getirdi. Bu sene yapılan yeniliğe göre üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. İki dokunulmazlık kazanan yarışmacı, eleme adayı olarak söylenemeyecek. Eğer aday olarak gösterildi ise adaylığı düşecek. Üç eleme adayı için Pazartesi günü oylama yapılacak. Oylama, sadece eleme adayları için yapılacak. Seyirci oylaması sonucunda en az oyu alan isim Survivor’dan elenecek.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Bu akşam Survivor’da yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı ve günün sonunda dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi. Böylece Steven, 2. eleme adayı oldu.

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