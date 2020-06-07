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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor son bölüm

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Haziran Survivor son bölümünde yaşananlar

Survivor dokunulmazlık oyununu

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Finale doğru yaklaşırken yarışmacılar çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İşte, 6 Haziran Survivor son bölüm...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadele ile ekranlara geldi. Kırmızı ve Mavi takım adada bir hafta daha kalabilmek için ter döktü. Güç ve hızın performansa dönüştüğü yarışta kazanan takım 10'a 8 Kırmızı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

SERCAN İLE EVRİM ARASINDA GERGİN ANLAR

Dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Evrim karşı karşıya geldi. Sercan'ın kazanmasının ardından Evrim ile arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle kriz sona erdi.


SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine giderek eleme adayını belirledi. En çok alan yarışmacı Cemal Can ilk eleme adayı oldu.

Yarın da dokunulmazlık oyunu ile bir eleme adayı daha çıkarılacak. Salı akşamı ise adadan bir kişi veda edecek.

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