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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu, dün akşam oynandı. Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm yarışmacıların gergin anlar yaşadığı Survivor'da, belirlenen eleme adayı izleyiciler için şok etkisi yarattı. İşte 18 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da gerilim ve heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımı ile yaşadığı gerilim damga vurdu. Elem konseyinde Gönüllüler takımında konuşulan 'dondurma' olayı da Barış etrafında dönen bir tartışmaya neden oldu. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık, önemli bir avantaj sağlıyor. Bu haftanın eleme adayları bu akşamki ve yarınki dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım da belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 9 Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler ada konseyine giderek eleme adayını belirledi. Eleme adayı Barış oldu.

BARIŞ VE DONDURMA TARTIŞMASI

Ada konseyinde, dondurma ile başlayan tartışma Barış'a eleştirilere neden oldu. Gönüllüler takımı, Barış'ın erzakları fazla yemesinden rahatsız olduklarını söyledi. Eleme konseyinde Barış'ın adının çıkması, bu tartışmaya bağlandı.

ACUN ILICALI VE ÜNLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK!

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ederken oyun sırasında gergin anlar yaşandı. Nisa ile Elif'in yarışında Elif'in atışları yeniden kontrol edildi. Kural ihlali olduğu belirlenmesinin ardından yarışın yeniden yapılmasına karar verildi. Sercan ile Ersin'in tepkisi Acun Ilıcalı tarafından sert tepkiyle karşılaşıldı. Ilıcalı, kuralın anlatıldığını, dinlemedikleri için itiraz ettiklerini söyledi.

SURVİVOR 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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