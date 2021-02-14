Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusu programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam yarışmacılar önce ödül oyunu için daha sonra da dokunulmazlık için biraraya geldi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Parkurda takım içi uyumun önemli olduğu market ödülünde skor 5-4'e geldi. Ünlülerden İsmail - Melis, Gönüllülerden Steven - Aleyna ikilisi atıcı olarak parkura çıktı. Aleyna - Melis karşılaşmasında geriden gelmesine karşı Aleyna oyunu alarak skoru 5-5 yaptı. Sonraki oyunda Melis - Steven mücadelesinde ise İsmail'in küpleri yanlış dizmesi sonucunda oyunu kaybetti. Ve Gönüllüler 6-5 öne geçti. Son oyunda ise Gönüllülerden Ayşe, Ünlülerden Merve atıcı olarak parkura çıktı. Bu oyunu da kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - 13 ŞUBAT 2021

Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu