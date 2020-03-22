Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, Gönüllüler takımında da tartışmalar bitmiyor. Yasin ile yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan ilk dokunulmazlığı ünlülere kaptıran gönüllüler ikinci dokunulmazlık için kıyasıya yarıştı. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık için hız ve yetenek oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı yarıştı. Ancak haftanın ikinci dokunulmazlığını 10'a 8 Ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı da ünlüler kazanmıştı. Buna göre üst üste dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler adasında eleme heyecanı yaşanacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 MART 2020

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Yarışmacılar arasında en çok oyu alan yarışmacı Ceyhun oldu.

Survivor eleme gecesi Salı günü gerçekleşecek.