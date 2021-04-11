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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de tartışmaların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Gönüllüler takımında sezonun başından beri çok iyi arkadaş olan Ayşe ile Aleyna'nın arası bozuldu. Takımda gruplaşmalar arttı. Ünlüler takımında ise son olarak Doğan Keser elenmişti. Peki Survivor son bölümde market oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in son bölümünde market ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Market oyununda ödül fasulye, salça ve soğan oldu. Yarışmacılar büyük bir salıncağa oturdu ve dev topları rakiplerinden önce hedefe atmaya çalıştı. Ödül 7-4'lük skorla Gönüllüler takımının oldu. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 eleme adayı..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Oyun sırasında Batuhan'ın "... kervan yürür" sözleri, sakatlığından dolayı oyun oynayamayan Poyraz'ı sinirlendirdi.

İsmail Balaban'ın oyun kazandıktan sonra yaptığı sevinçler, Gönüllüler takımında gerginlik yarattı.

Ada Konseyinde Aleyna Çalışkan ile Aleyna Kalaycıoğlu takım arkadaşları ile gergin anlar yaşadı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı oylama yaptı ve eleme adayı en çok oyla Aleyna Çalışkan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI: Aleyna Çalışkan

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