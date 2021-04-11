Survivor 2021'in son bölümünde market ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Market oyununda ödül fasulye, salça ve soğan oldu. Yarışmacılar büyük bir salıncağa oturdu ve dev topları rakiplerinden önce hedefe atmaya çalıştı. Ödül 7-4'lük skorla Gönüllüler takımının oldu. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 eleme adayı..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Oyun sırasında Batuhan'ın "... kervan yürür" sözleri, sakatlığından dolayı oyun oynayamayan Poyraz'ı sinirlendirdi.

İsmail Balaban'ın oyun kazandıktan sonra yaptığı sevinçler, Gönüllüler takımında gerginlik yarattı.

Ada Konseyinde Aleyna Çalışkan ile Aleyna Kalaycıoğlu takım arkadaşları ile gergin anlar yaşadı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı oylama yaptı ve eleme adayı en çok oyla Aleyna Çalışkan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI: Aleyna Çalışkan