Survivor kim elendi? sorusu bu akşam yapılan ada konseyinin ardından yanıt buldu. Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar hem dokunulmazlık oyunu hem de iletişim ödül oyunu için ter döktü. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında ise eleme heyecanı vardı. Yarışmalar sonunda ada konseyine giden ünlüler takımında elenen isim belli oldu. İşte 3 Mart Survivor son bölüm'de yaşananlar...

ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Survivor 2020'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor hayranlarını sevindiren bir haberi duyurdu. Ilıcalı, "Bundan sonra haftada bir Türkiye'den bir Survivor izleyicisi parkurlarda yarışacak" dedi.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşamki bölümünde eleme öncesi yarışmacılar iletişim ödülü için yarıştı. Yarışmada gönüllüler takımında Nisa zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Nisa'ya takım arkadaşları destek oldu. Zorlu parkur sonucunda yarışı kazanan 10'a 6 ünlüler oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

9 - Aycan

8 - Derya Can

7 - İrem

6 - Sercan

5 - Mert

4 - Elif

3 - Parviz

2 - Ersin

1 - BARIŞ

SURVİVOR DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ilk eleme potasına Derya girmişti. Halk oylamasında en yüksek oyu alan Ersin ve Barış'tan iki isim daha geldi. İlk eleme adayı olan Derya'nın ardından ikinci ve üçüncü eleme adayı da İrem ve Sercan oldu. Halk oylamasında ise en düşük oyu alan yarışmacı ise Derya Can oldu.

SURVİVOR DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?

Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 günü Çanakkale’de dünyaya gözlerini açmıştır. Türk dalgıç olan Göçen, dünya serbest dalış rekortmenliği ve milli sporculuğu ile bilinmektedir. Yüksek öğretim eğitimi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Göçen, sonrasında beden eğitimi öğretmenliği yaparak iş hayatına atılmıştır. 8 yaşında atletizm yaparak spor hayatı başlamış ve Çanakkale bölgesinde organize edilen pek şampiyonada da madalya almaya hak kazanmıştır. 21 Eylül 2002 tarihinde ilk serbest dalış deneyimine başlayan Göçen, bu alanda 5 Dünya rekorunu da elde etmeyi başarmıştır. Aynı zamanda 40’ın üstünde Türkiye rekoru kıran Milli Sporcu, Dünya Şampiyonaları’nda da pek çok madalya almıştır.

Derya Can Göçen, Türkiye’de milli takıma en fazla seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanına da sahip olması ile ön plana çıkmaktadır. Milli sporcunun Derin Helen adında bir kızı ve Poyraz Mustafa adında da bir oğlu vardır. Sporcu, Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metre dalmış ve dünya rekoruna da bu dalışı ile Türk imzasını atmayı başarmıştır. Sonraki gün de tekrar rekor denemesi yapan dalgıç, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekorunu daha kırmıştır.