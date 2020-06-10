"Ben de normal bir insanım"

Survivor 2020'nin 102. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.

Survivor 102. bölümde Kırmızı takımda Elif’in dokunulmazlığı olmaması nedeniyle Berkan ile Yunus Emre otomatikman eleme adayı oldular. Mavi takım ise Cemal Can Yasin’i, Nisa ise Evrim’i eleme adayı olarak gösterdiler. Bu dört aday arasında SMS sıralamasına bakıldı. Seyircilerin kullandığı oylara göre rakiplerine göre daha az oy alan Yunus Emre, Survivor’a veda eden isim oldu.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Barış, Gönüllüler takımında ise Cemal Can haftanın SMS birincisi oldu.

SURVIVOR 17. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Ardahan

4 - Yasin

3 - Evrim

2 - Nisa

1 - Cemal Can

SURVIVOR 17. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Elif

4 - Yunus Emre

3 - Berkan

2 - Sercan

1 - Barış

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişim oyunu için kıyasıya mücadele vardı. İletişim ödülünü kazanan takım yarışmacıları 120 gün sonra ailelerinin seslerini duyarak moral depoladı. Oyunda Cemal Can kaptanlığındaki Gönüllüler takımı büyük bir atağa geçti ve iletişim ödülünü kazandı. Aileleriyle konuştukları sırada ise duygusal anlar yaşandı.

SURVIVOR 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI