Survivor ekibine polis baskın yapmıştı! Seda'nın olaya neden olan notu ortaya çıktı!

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Acun Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun. Çok şaşkınım" diye cevap verdi. Ilıcalı bu cümle üzerine Seda'ya "Müsaade et o şaşkınlığı biz yaşayalım" ifadelerini kullandı.