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Survivor Ekstra'da Furkan neden yok? Furkan Dede Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra'da yorumculuk ve sunuculuk yapan Furkan Dede'nin programda yer almaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Ekstra Furkan neden yok? İşte detaylar...

Survivor Ekstra'da Furkan neden yok? Furkan Dede Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı?

Survivor Ekstra'da Furkan neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR EKSTRA FURKAN NEDEN YOK?

Furkan Dede bel rahatsızlığından dolayı programda yer almadı. En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile genel anlamda tepki çekse dahi adından söz ettirmeyi bilen isim yarışmadan 100 Bin TL ödül ile yarıldı.

Dede bu yarışmanın ardından kazandığı para ile ticarete atıldı fakat umduğunu bulamadı. Furkan Dede 2010 yılında, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı.Yıllar 2013'ü gösterdiğinde Acun Ilıcalı ile tekrar yolları kesişen isim TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yaptı. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuk görevini üstlendi. Sunucu Survivor yarışmasının ekranlara geldiği dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumculuk yaptı. Furkan Dede halen TV8 ekranlarında yayınlanan "Oynat Bakalım" programında sunuculuk yapıyor.

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