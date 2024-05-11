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        Haberler Televizyon SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mayıs Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:33
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        1

        Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın 3. ve 4. eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        İlk eleme adayı: Sercan

        İkinci eleme adayı: Yunus Emre

        4

        SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

        MERVE (KAPTAN)

        NEFİSE

        NAGEHAN

        OGEDAY

        ÖZGÜR

        YUNUS EMRE

        SERCAN

        5

        SURVİVOR MAVİ TAKIM

        DAMLA (KAPTAN)

        SEDA

        ALEYNA

        ATAKAN

        BATUHAN

        HİLMİ CEM

        6

        SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'a son olarak düello sonucu adaya veda eden isim Furkan oldu.

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