Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de eleme adayı belli oldu. Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında rekabet ve mücadele artmaya başladı. Survivor’ın 4 Nisan Pazar günü ekrana gelen 62. bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden Ünlülerde üç isim için oylama yapıldı ve eleme potasına giren isim belirlendi. Peki, bu akşam Survivor’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında bir kez daha oylama yapıldı. Ünlüler takımında oylamada sadece erkek yarışmacılar yazılabiliyordu. Doğan ve İsmail’in eleme adayı oylamasıyla Sergen, Batuhan ve Çağrı için oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Batuhan ve Sergen, haftanın 3. ve 4. eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlık oyunu müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Oyunda yarışmacılar, çamur dolu parkurda tüm engelleri aştıktan sonra 10 sembolü halka atışı ile devirmesi gerekiyordu. Baştan aşağıya çamura bulanan yarışmacılar, parkurda inanılmaz efor sarf etti. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KAZANAN KADIN VE ERKEK YARIŞMACI

Survivor Türkiye’de sembol oyunu yine statik olarak oynanıyor. Beceri ve dengeye dayalı oyunda mekanizma üzerinde küpleri düşürmeden tutmak gerekiyordu. Sembolü kadınlarda kazanan Melis, erkeklerde kazanan Sergen oldu. Bu akşam sembolü kazanan Melis, elmalı turta ödülü için Batuhan ve İsmail'i seçti. Sergen ise İlayda ve Merve'i seçti.