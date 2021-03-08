Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor eleme adayı 7 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı 7 Mart 2021 günkü bölümün ardından merak konusu oldu. Survivor 2021'de heyecan bu akşam haftanın son yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 7 Mart 2021 Survivor eleme adayı...

Survivor eleme adayı 7 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun 2. gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, sorun yaşayan Gönüllüler Takımı dokunulmaz oyununu kaybetti.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde 2 kişinin Yunus Emre, 3 kişinin Dora ve 5 kişinin Aleyna Çalışkan yazmasıyla 2. eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan çıkarıldı.

Yarışmada ilk eleme adayı ise Öykü olmuştu.

Bu haftaki iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler, konseyde isim yazan taraf oldu. Böylelikle bu hafta Survivor 2021'de Gönüllüler takımı vedası kesinleşmiş oldu. 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak bölümde SMS birincisinin de isim söylemesiyle Gönüllerden bir isim hayallerine veda edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat ilk bölüm
TELEVİZYONTeşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONAlev Alev'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Teşkilat oyuncuları: Teşkilat dizi oyuncuları kimler, isimleri ne? Teşkilat nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONTeşkilat dizisi bu akşam başlıyor!
Kefaret oyuncuları kim? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı?
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kim? Menajerimi Ara tam kadro ve konuk oyuncuları
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Hercai oyuncuları tam kadro: Hercai oyuncuları kim? Hercai nerede çekiliyor?
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
Arıza oyuncuları tam kadro: Arıza konusu ne? Arıza oyuncuları kim?
TELEVİZYONArıza dizisi oyuncuları kimlerdir?
Rasim Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rasim Öztekin hayatı hakkında
TELEVİZYONRasim Öztekin kimdir?
'Teşkilat', bu akşam TRT 1'de başlıyor
TELEVİZYON'Teşkilat' bu akşam başlıyor
TV Yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 7 Mart 2021