Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun 2. gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, sorun yaşayan Gönüllüler Takımı dokunulmaz oyununu kaybetti.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde 2 kişinin Yunus Emre, 3 kişinin Dora ve 5 kişinin Aleyna Çalışkan yazmasıyla 2. eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan çıkarıldı.

Yarışmada ilk eleme adayı ise Öykü olmuştu.

Bu haftaki iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler, konseyde isim yazan taraf oldu. Böylelikle bu hafta Survivor 2021'de Gönüllüler takımı vedası kesinleşmiş oldu. 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak bölümde SMS birincisinin de isim söylemesiyle Gönüllerden bir isim hayallerine veda edecek.