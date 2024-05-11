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        Haberler Televizyon Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:28
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        1

        Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf 12 - 8 skorla Kırmızı Takım oldu.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Performansı en düşük olan yarışmacı 3. eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı o yarışmacının Sercan Yıldırım olduğunu fakat eleme adayı olduğu için ondan sonra gelen Atakan'ın potaya girdiğini söyledi. Survivor'da 4. eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım tarafından belirlendi.

        İlk eleme adayı: Sercan

        İkinci eleme adayı: Yunus Emre

        Üçüncü eleme adayı: Avatar Atakan

        Dördüncü eleme adayı: Aleyna Kalaycıoğlu

        4

        SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

        MERVE (KAPTAN)

        NEFİSE

        NAGEHAN

        OGEDAY

        ÖZGÜR

        YUNUS EMRE

        SERCAN

        5

        SURVİVOR MAVİ TAKIM

        DAMLA (KAPTAN)

        SEDA

        ALEYNA

        ATAKAN

        BATUHAN

        HİLMİ CEM

        6

        SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'a son olarak düello sonucu adaya veda eden isim Furkan oldu.

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