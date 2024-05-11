SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Performansı en düşük olan yarışmacı 3. eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı o yarışmacının Sercan Yıldırım olduğunu fakat eleme adayı olduğu için ondan sonra gelen Atakan'ın potaya girdiğini söyledi. Survivor'da 4. eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım tarafından belirlendi.

İlk eleme adayı: Sercan

İkinci eleme adayı: Yunus Emre

Üçüncü eleme adayı: Avatar Atakan

Dördüncü eleme adayı: Aleyna Kalaycıoğlu