Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf 12 - 8 skorla Kırmızı Takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Performansı en düşük olan yarışmacı 3. eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı o yarışmacının Sercan Yıldırım olduğunu fakat eleme adayı olduğu için ondan sonra gelen Atakan'ın potaya girdiğini söyledi. Survivor'da 4. eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım tarafından belirlendi.
İlk eleme adayı: Sercan
İkinci eleme adayı: Yunus Emre
Üçüncü eleme adayı: Avatar Atakan
Dördüncü eleme adayı: Aleyna Kalaycıoğlu