Survivor All Star 129. Bölüm'de 2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu sorusu gündeme geldi. Bilindiği gibi 8 Haziran Çarşamba günü kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlarını oluşturan kaptanlar kıyasıya bir mücadeleye girişti. 2. eleme adayının ve dokunulmazlığın kimin kazanacağının belirlendiği yarışmada son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...