Survivor eleme adayı kim oldu

Survivor 2020'nin 71. bölümünde 1. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Yapılan oyun sonrası erzak ve dokunulmazlığı Ünlüler kazandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölüme Yasin’in Evrim’e bağırması sonrasında oyundan atılması damga vurdu. 9 Mayıs 2020 tarihli Survivor 71. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak paketi ve dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Ünlüler 5-4 önde iken Ersin ile Yasin parkura çıktı. Survivor Yasin, puzzle’ı önce tamamladı sandı fakat hatalıydı. Sonrasında geriye dönüp hatasını düzeltmeye çalıştı. Fakat Ersin bu sırada puzzle’ı tamamlamış ve 2 basketi atmıştı. Sayıyı kaybeden Yasin, çok sinirlendi ve Evrim’e yüksek sesle bağırdı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, bu konuda daha önce uyardığı Yasin’i oyundan ihraç etti. Kazanan Ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı Berkan Karabulut oldu.

SURVIVOR 2020’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüleri yine farklı engeller ile dolu parkurun sonunda bir puzzle ve 3 atış bekliyordu. Kural hataların ve itirazların yer aldığı ödül oyununda tansiyonun hem takım içinde hem de iki takım arasında epey yükseldi. Oyunda skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki nefes kesen mücadeleden galip çıkan Evrim oldu. Böylece Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı.

Survivor’da ödül oyununu kazanan takım geceyi orman evinde geçirecek. Akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yiyecek. Ayrıca diş macunu ve diş fırçası kazandılar.