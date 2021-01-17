Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (18 Ocak) Survivor 2021 haftanın 2. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun 2. gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Gönüllüler, dokunulmaz oyununu kaybetti.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde 2. eleme adayı olarak Sancakay'ı çıkardı.

Yarışmada ilk eleme adayı ise İlayda olmuştu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, konseyde isim yazan taraf oldu. İlk aday ünlülerden çıkmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların isim yazması sonrası en çok adı çıkan kişiyi açıkladı. Buna göre oylama sonucunda ikinci eleme adayı Sancakay oldu.