Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun 2. gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda oldukça iyi derece elde eden Ünlüler, dokunulmaz oyununu kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?

Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Yarışmada ilk eleme adayı ise Aleyna olmuştu.

Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Gönüllüler takımı oldu. Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise İlayda Şeker oldu.

SURVIVOR MERYEM DİSKALİFİYE OLDU!

Survivor ekranlarında acı veda… Geçtiğimiz sezonda da gösterdiği performansla beğeni toplayan Meryem sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Bu sezonda yeniden şansını denemek için ünlüler takımında boy gösteren isim ikinci kez aynı şanssızlığı yaşadı…