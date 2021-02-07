Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Yarışı kaybeden takım son eleme adayını belirledi. Bu akşamki eleme heyecanında bir yarışmacı adaya veda edecek...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda her iki takımın da yarışmacıları zor anlar yaşandı.

Dokunulmazlık öncesi avantaj oyununda rakibine göre daha hızlı bir şekilde atışları yapan Yunus Emre, takımına avantajı kazandırdı. Gönüllüler takımı böylece dokunulmazlık oyununa önce başladı.

Bir kez daha parkurda karşılaşan her iki takım bu kez gerçek oyunda mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda bu avantajı çok iyi kullanan Gönüllüler takımı, 9-2 gibi farklı bir skora ulaşarak arayı açtı. Ünlülerden Barış ile Gönüllülerden Poyraz parkurdaki performansı nefes kesti. Son turda ise Poyraz, kum torbası ile üç başarılı atışı yaptı ve skoru 10-4 yaptı. Böylece Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylama ile en çok ismi yazılan Doğan eleme potasına girdi. Eleme adayı olan Doğan, aradan sıyrıldığını söyledi.