Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı 21 Mart 2021

Survivor eleme adayı 21 Mart 2021 günkü bölümün ardından merak konusu oldu. Survivor 2021'de heyecan bu akşam haftanın son yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İzleyiciler 'Survivor'da eleme adayı kim oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 21 Mart 2021 Survivor eleme adayı...

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı 21 Mart 2021

Dün akşam, 21 Mart Pazar Survivor Türkiye’de birleşme partisi öncesinde son dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor’ın 52. bölümünde takımlar balyozla yıkarak ilerleyecekleri parkurda müthiş bir dokunulmazlık mücadelesi verdi. Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Soruları yanıt buldu. İşte Survivor 2. dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı ismi...

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde oynanacak bu son dokunulmazlık oyunu sonucunda Gönüllüler takımı kazanırsa, takım olarak birleşme partisine kalmayı garantileyeceklerdi. Ünlüler takımı, şanslarını artırmak için dokunulmazlık oyununda son güçlerine kadar mücadele etti. Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. İsmail'in Reşat'ı yenmesi sonrasında sevinç gösteri olarak horon tepmesi, "hamsi tava" demesi ikili arasında tartışmaya neden oldu. Kıra kıra gidilen parkurda skor 6-6 olan kadar başa başa bir mücadele geçti. Ünlüler, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 9-6 yapmayı başardı. Steven'in Batuhan karşısında aldığı sayı ile fark ikiye indi. İki takımdan en iyi kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşması sonrasında dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU 21 MART 2021?

Survivor'da bu akşam kritik dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler oldu. Bu akşam toplanan ada konseyinde Gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI GONCA OLMUŞTU

Survivor 2021 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Denge tahtasında dönen silindir üzerinde rakibinden fazla kalarak dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Günün sonunda 10-7 skorla dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, ada konseyinde gitme adayı olarak Gonca’nın ismini daha çok yazdılar.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ELEME ADAYI:GONCA KAKAR

2. ELEME ADAYLARI: ALEYNA ÇALIŞKAN - HANZADE OFLUOĞLU

Bu haftaki bir dokunulmazlığı gönüllüler bir dokunulmazlığı da ünlülerin almasıyla her iki takım da isim yazmak zorunda kaldı. 23 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak bölümde her iki takımın SMS birincilerinin de isim söylemesiyle bir isim hayallerine veda edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler?
TELEVİZYONMandıra Filozofu oyuncuları kimler?
Arıza'da neler oldu? Ali Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?
TELEVİZYONAli Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?
TV Yayın akışı 22 Mart 2021! Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı burada
TELEVİZYONTV Yayın akışı 22 Mart 2021!
Vartolu ve Yamaç karşı karşıya geliyor! - Magazin haberleri
TELEVİZYONVartolu ve Yamaç karşı karşıya geliyor!
21 Mart Reyting sonuçları 2021... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Pazar reytingleri
TELEVİZYON21 Mart reyting sonuçları açıklandı
Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 3. son bölüm
TELEVİZYONTeşkilat yeni fragman yayında
Arıza 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 27. son bölüm izle
TELEVİZYONArıza yeni fragman geldi mi?
Kefaret 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 18. son bölüm
TELEVİZYONKefaret yeni fragman yayında
Menajerimi Ara 31. yeni bölüm önizleme yayınlandı! Menajerimi Ara 30. son bölüm
TELEVİZYONMenajerimi Ara ilk sahne yayında
Hercai 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 64. son bölüm
TELEVİZYONHercai yeni fragman yayınlandı mı?