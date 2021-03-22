Dün akşam, 21 Mart Pazar Survivor Türkiye’de birleşme partisi öncesinde son dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor’ın 52. bölümünde takımlar balyozla yıkarak ilerleyecekleri parkurda müthiş bir dokunulmazlık mücadelesi verdi. Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Soruları yanıt buldu. İşte Survivor 2. dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı ismi...

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde oynanacak bu son dokunulmazlık oyunu sonucunda Gönüllüler takımı kazanırsa, takım olarak birleşme partisine kalmayı garantileyeceklerdi. Ünlüler takımı, şanslarını artırmak için dokunulmazlık oyununda son güçlerine kadar mücadele etti. Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. İsmail'in Reşat'ı yenmesi sonrasında sevinç gösteri olarak horon tepmesi, "hamsi tava" demesi ikili arasında tartışmaya neden oldu. Kıra kıra gidilen parkurda skor 6-6 olan kadar başa başa bir mücadele geçti. Ünlüler, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 9-6 yapmayı başardı. Steven'in Batuhan karşısında aldığı sayı ile fark ikiye indi. İki takımdan en iyi kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşması sonrasında dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU 21 MART 2021?

Survivor'da bu akşam kritik dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler oldu. Bu akşam toplanan ada konseyinde Gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI GONCA OLMUŞTU

Survivor 2021 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Denge tahtasında dönen silindir üzerinde rakibinden fazla kalarak dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Günün sonunda 10-7 skorla dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, ada konseyinde gitme adayı olarak Gonca’nın ismini daha çok yazdılar.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ELEME ADAYI:GONCA KAKAR

2. ELEME ADAYLARI: ALEYNA ÇALIŞKAN - HANZADE OFLUOĞLU

Bu haftaki bir dokunulmazlığı gönüllüler bir dokunulmazlığı da ünlülerin almasıyla her iki takım da isim yazmak zorunda kaldı. 23 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak bölümde her iki takımın SMS birincilerinin de isim söylemesiyle bir isim hayallerine veda edecek.