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Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 30 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Survivor yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verecek. Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde ikinci eleme adayı olup yokluk adasına giden isim ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. İşte, Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

  • 01
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    Survivor All Star'da yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya dokunulmazlık oyunu mücadelesi TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyununun ikincisi bu akşam oynanacak. 29 Nisan günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanırken eleme adayı olup yokluk adasına giden isim ise Evrim oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da 30 Nisan Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı kıyasıya mücadelenin ardından belli olacak.  Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...
  • 02
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 30 NİSAN?

    Survivor 30 Nisan Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. 29 Nisan Cuma akşamı dokunulmazlık oyununu en iyiler mücadelesinin ardından Ünlüler takımı kazandı.
  • 03
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor 2022 All Star yeni bölümde eleme adayı olup yokluk adasına giden isim açıklanıyor. 29 Nisan günü eleme adayı olup yokluk adasına giden isim Evrim oldu.
  • 04
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim Salı günü belli oldu. Eleme potasında Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe'nin yer alırken adaya veda eden isim Gökhan oldu.
  • 05
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR YENİ MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

    ÜNLÜLER

    Adem

    Sude

    Gökhan

    Sema

    Anıl

    Merve

    Batuhan

    Barış

    Ayşe

    GÖNÜLLÜLER

    Atakan

    Nagihan

    Ogeday

    Berkan

    Parviz

    Seda

    Hikmet

    Evrim

    Nisa
  • 06
    Survivor eleme adayı kim oldu ve yokluk adasında kim gitti? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI 

    Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

    Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz. 

    Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız. 

    Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

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