Survivor 2022 All Star mücadelesi tüm heyecanlıyla devam ederken 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan programın yeni bölümde dördüncü eleme adayı netlik kazanacak. Eleme potasında Berkan, Ayşe ve Hikmet yer alırken haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyununun sonuncusu bu akşam ekrana gelecek. 23 Mayıs dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve dördüncü eleme adayı olan isim, kıyasıya rekabetin ardından belli olacak. İşte, detaylar...