Survivor'da bu akşam elenen yarışmacı belli olacak. Bu haftaki dokunulmazlık oyununun ilkini kazanan Türkiye takımı, son ikisini kaybedince eleme adaylarını çıkarmak zorunda kaldı. Ve Türkiye takımından 3 yarışmacı eleme potasına girdi. Bu akşamki halk oylamasıyla elenen yarışmacı belirlenecek. Dün akşam ise Survivor'da ödül oyunu oyandı ve yine nefes kesen mücadele yaşandı. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan yemek ödülü için nefes kesen bir mücadele yaşadı. Survivor Türkiye Yunanistan on beşinci bölümde oynanan ödül oyununda Elpida ile karşı karşıya gelen Seda, atışlardaki başarısıyla sayıyı kazanan isim oldu. Yarışmayı kazanan takım ise 10 - 8 Yunanistan ekibi oldu.

SURVİVOR'DA SABRİYE GERİ DÖNDÜ

Survivor'un yeni bölümde Türk takımında Sabriye Şengül dahil oldu. Sabriye, "Yunan takımını çok sempatik buluyorum" diyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kadınlarda Ecem olurken erkeklerde ise bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Okay oldu. Survivor'da en fazla oy alarak ilk eleme adayı olan isim Atakan olurken bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ecem, Kaan'ın ismini verdi. Okay ise Bora'nın ismini söyledi. Böylelikle Survivor'da eleme adayları Atakan, Bora ve Kaan oldu.

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