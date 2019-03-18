Survivor eleme adayları kimler? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayları Türkiye takımından çıktı. Survivor yeni bölüm fragmanı ve eleme adaylarına dair detaylar haberimizde.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı ada konseyine giderek eleme adayını seçti. Yarışmacılar ilk olarak Atakan'ın ismini verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazan Büşra, Hakan ismini verirken, adada yaşadıkları gerilimle sık sık gündeme gelen Yusuf ise Bora ismini verdi.

SURVİVOR ATAKAN SONUCA SİNİRLENDİ!

İlk eleme adayı olan Atakan, isminin açıklandığını öğrenince, "Ben takımım için sakatlandım. Neye göre böyle bir karar verdiler anlamış değilim. Hiç mi vicdanları yok?" diyerek takım arkadaşlarına sitem etti.

SURVİVOR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI