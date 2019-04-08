Survivor'da dün akşam önce iletişim ödülü için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ardından da ikinci dokunulmazlık oyunu için her iki takım da elindeki tüm gücü kullandı. Bu hafta takımlardaki eşitliği sağlamak adına bir Türk yarışmacının elenmesi gerekiyor. Oyunların sonunda 2 Türk yarışmacı eleme potasına girdi. Survivor 2019 son bölüm detayları ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı oldu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu ve Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununu kazanan Atakan ve Büşra oldu. Arkadaşlarıyla mesajlaşma ödülünü kazanan Atakan ve Büşra beraberlerinde Okay, Seda, Melisa ve Yusuf'u ödüle götürdüler...

SURVİVOR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI