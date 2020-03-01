Survivor Erman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına yedek ayrışmacı olarak katılan Erman Altıkardeş Survivor'da iddialı olduğunu söylerek yarışmalara başladı. Agrasif tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.