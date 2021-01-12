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Survivor Hayrettin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayrettin Karaoğuz hayatı hakkında

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Survivor Hayrettin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayrettin Karaoğuz hayatı hakkında

Survivor Hayrettin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Sunuculuk ve oyunculuk yapan Hayrettin Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda zorlu parkurlarda ter döküyor. İşte Hayrettin Karaoğuz hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR HAYRETTİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı. 2004-2009 yıllarında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry’nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Hayrettin Karaoğuz bu oyunda "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ardından Jean Paul Sarter’ın doğal oyunculuk tarzı olan "İş İşten Geçti" oyununda Dixon rolünü sergilemiştir. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis’in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda "Öküz" karakteri ile devam etti.

Bu oyunlarla Türkiye'de turneye çıkarak birçok yerde sahne aldı. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber ‘Yaratık’ adında bir oyun yazıp birçok yerde sahneledi. Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturdu ve videolar çekip sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yaptı. Üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri "Kızsız Adam" videosu medyada büyük ses getirdi. Ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı.

Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı ‘Gelecekten Bir Gün’ adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan "Hayrettin" adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne 100’ü aşkın üniversitede öğrencilerle buluşmuş tek kişilik gösterisini sunmuştur. Birçok global firmanın bayi toplantılarında sahne alarak izleyenlerine keyifli anlar yaşatmıştır.

2013 yılında ATV’nin ramazan için hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana geldi. Son 2 yıldır Fanta markası’nın reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıp, izleyicilere eğlence dolu bir şov sunmaktadır. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı ‘sokak oyunlarının kahramanları’ viral reklam filmi ‘Kristal Elma’ ödülüne layık görüldü.

2013 yılı Eylül ayında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek hem de kendisini geliştirip sevenlerine daha fazlasını sunabilmek üzere Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulundu.

İngiliz asıllı YouTuber Sam Pepper ile başarılı videolara imza attı. Dream Works Stüdyoları’nda ziyaretler gerçekleştird,. YouTube’un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış; mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler aldı.

2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza attı, sosyal mecralarda oldukça ses getirdi.

Yaptığı TV show'ları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolar ile tanınan Hayrettin Karaoğuz, bu çalışmalarının yanı sıra yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında rol aldığı Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakterine hayat verdi.

Oyuncu Hayrettin, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın yeni sezonunda, ünlüler takımında yer alacaktır.

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