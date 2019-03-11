Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Hikmet Tuğsuz ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Adı Soyadı: Hikmet Tuğsuz

Doğum Tarihi: 16 Kasım 1987

Nereli: Antalya

Kilosu: 93 kg

Boyu: 188 cm

HİKMET TUĞSUZ'UN BİYOGRAFİSİ

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.