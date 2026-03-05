Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da 5 Mart Perşembe günü gündeme geldi. Gergin dakikalar sonrasında bir takım iletişim ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 5 Mart Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor iletişim oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...
Survivor'da iletişim oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor iletişimi kim kazandı, 5 Mart Perşembe günü eleme adayı kim oldu, iletişim oyunu hangi takım kazandı?" soruları yanıtını arıyor. İşte 5 Mart Perşembe Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu 12-10 skorla Ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununu kaybeden mavi takım ceza ile karşı karşıya kaldı.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur Alp
Engincan
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.