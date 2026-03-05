Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor iletişim oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da 5 Mart Perşembe günü gündeme geldi. Gergin dakikalar sonrasında bir takım iletişim ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 5 Mart Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor iletişim oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da iletişim oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor iletişimi kim kazandı, 5 Mart Perşembe günü eleme adayı kim oldu, iletişim oyunu hangi takım kazandı?" soruları yanıtını arıyor. İşte 5 Mart Perşembe Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu 12-10 skorla Ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununu kaybeden mavi takım ceza ile karşı karşıya kaldı.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Onur Alp

        Engincan

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı