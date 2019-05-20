Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da dün oynanan araba ödülü sırasında sakatlanan Hikmet'in sağlık durumu ile ilgili yankılar sürdü. Sakatlığın ardından araba ödüllü oyun ertelenmişti. Daha sonra ise ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takımdan eleme adayları belirlendi. Bu akşam ise iki takımında çok istediği iletişim ve ödül oyunu için kıyasıya rekabet vardı. İşte Suvivor'ın son bölüm detayları...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülü yarışmacıların oyunlardaki motivasyonlarını arttıran en önemli oyunlar arasında yer alıyor. Uzun süredir sevdiklerinden uzakta kalan ve onlardan haber alamayan yarışamcılar iletişim oyunu ile özlem gideriyor. Bu akşam da bu önemli oyun için kıyasıya rekabet vardı. Bu hafta iletişim ödülü kadınlarda Seda, erkeklerde ise Emre kazandı. Emre iletişim ödülüne Okay'ı, Seda ise Bora'yı götürdü.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam ödül oyunun için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ödül yemek ve spa olarak açıklanınca, her iki takımın da ilgisi arttı. Beyaz takım çok rahat bir şekilde 9 sayıya kadar geldi. Ancak Siyah takım bu sırada atağa geçerek üst üste galibiyetler aldı ve skoru 8 -9'a getirmeyi başardı. Ancak neredeyse 1 ay aranın ardından 10 - 8 skorla Beyaz takım yemek ve spa ödülünü kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı, eleme adaylarının belirleneceği ada konseyinde önce Hikmet'in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı Hikmet'in bacağında kırık olmadığını ancak büyük bir hasar olduğunu, durumun tam olarak 2 - 3 günlük bir sürecin ardından belli olacağını söyledi. Yarışmacılar da bu sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Daha sonra ada konseyinde Survivor eleme adayları belirlendi. Beyaz takımdan bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı oldu. Beyaz takımın ikinci eleme adayı ise Ria oldu.