Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, mesleği ne?

Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Güreş sporunda büyük başarılar yakalayan İsmail Balaban, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, mesleği ne?

İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımında. Kırkpınar yağlı güreşlerinde kemer sahibi olan İsmail Balaban, internette araştırılıyor. Peki Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, mesleği ne? İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban’a dair bilgiler…

SURVIVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan nereli ve kaç yaşında? İşte mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor 2021 Merve Aydın nereli? Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Yunus Emre nereli, kaç yaşında? Yunus Emre Karabacak babası kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre kimdir?
Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Çelik nereli, kaç yaşında? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor Sergen Bayar kimdir? Survivor 2021 Sergen kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Aleyna kimdir, nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir?
Survivor Gonca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Gonca kimdir?
Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman evli mi, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Duygu kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel ne iş yapıyor? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor İlayda Şeker kimdir?