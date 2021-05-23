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Survivor kim aday oldu? 22 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim potada?

Survivor eleme adayı 22 Mayıs akşamı gerçekleştirilen konseyde belli oldu. Mavi ve Kırmızı takım eleme potasına çıkmamak için büyük bir mücadele verdi. Kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunu sonrası izleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve potadaki isim...

Survivor kim aday oldu? 22 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim potada?

Survivor 2021'de heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takım arasında gerginlik bir kez daha had safhaya ulaştı. Zorlu parkuru rakibinden önce tamamlamaya çalışan yarışmacılar aynı zamanda başarılı atış yapabilmek için mücadele verdi. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

AVANTAJI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda avantaj mücadelesi için Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Steven ile Merve Aydın parkura çıktı. Bayrak yarışında avantajı kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam kritik bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Mavi takım ile Kırmızı takım, iki haftalık aradan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu, deniz parkurunda oynandı. Parkurda zipline, denge gibi birçok zorlu engel var. Bu engellerin hepsini aşan yarışmacılar, finalde kum torbası ile çengele asılı 3 sembolü düşürmesi gerekiyordu. Oyunun başında iki takım arasında başa baş mücadele vardı. Karşılaşmaların birinde Mavi takım, diğerinde Kırmızı takım galip geliyordu. Bu şekilde giden oyunda skor 8-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi.

Dokunulmazlık oyunu en iyiler mücadelesinde ilk karşılaşmadan galip gelen Batuhan, durumu 9-7 yaptı. Sonraki karşılaşmada ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın parkura çıktı. Merve'nin aldığı sayı ile skor 9-8 oldu. Kritik dokunulmazlıkta kritik karşılaşmada Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın aldığı sayı ile Kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

STEVEN İLE BATUHAN BİRBİRİNE GİRDİ!

Dokunulmazlık oyununda İsmail ile Steven, skor 6-6 iken karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son bir atışla kazanan İsmail'in sevincine Steven da aynı şekilde karşılık verdi. Steven'ın "Biz yüzünüze bakarak sevinç yaptığımızda küfredebiliyorsunuz, değil mi?" sözüne Batuhan "Ne küfürü"? diyerek karşılık verdi.

Batuhan "Ben senin yüzüne mi ettim?" dedi. Sonrasında Batuhan ile Steven, arkadaşları ayırmak istemesine rağmen birbirlerinin üzerine yürüdü. Steven'ın "Kime ettin?" sorusuna Batuhan "Senin yüzüne etsem sana söylerim zaten" diyerek cevap verdi. Batuhan'ın elini indirmesini söyleyen Steven'ı arkadaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Tansiyonun yükseldiği sıralarda takım arkadaşları ikiliyi ayırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU

Survivor'da bu akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki Mavi takım ve Kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS halk oylaması öncesinde Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme geldi. Söz verilen Steven, Batuhan karşılıklı olarak konuyu açıklamaya çalıştı. Sonrasında Mavi takımda ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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