Survivor 2021'in son bölümünde dokunulmazlığı almak ve bir eleme adayı belirlemek isteyen yarışmacılar parkuru rakibinden hızlı bir şekilde tamamlayarak, puzzle tamamladı ve iki atış yaptı. İlk kez kadınlar erkeklere karşı parkura çıktı, Ayşe ile İsmail; Steven ile Aleyna yarıştı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık oyunu ilk turunda sıralama için zamana yarıştı. Tek tek çıkılan parkurda parkuru en kısa zamanda tamamlayan Berkay olurken Poyraz son sırada kaldı. Zamana göre sıralama şöyle; Berkay, İsmail, Batuhan, Steven, Aleyna, Ayşe, Dora, Poyraz.

Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyununda sıralama turu sonrasında eşleşmeler ortaya çıktı. İlk turda Berkay – Poyraz, İsmail – Ayşe, Batuhan – Dora, Steven – Aleyna karşı karşıya geldi. Üç olanın kazanacağı ilk turda inanılmaz bir mücadele yaşandı. Yarı finale kalan isimler; Poyraz, Batuhan, Steven ve İsmail oldu.

Dokunulmazlık oyunu yarı finalinde Batuhan – Steven ve İsmail – Poyraz eşleşti. Bu turda Batuhan, Steven’ı, Poyraz İsmail’i 3-0 yenerek finale çıktı.

Finalde karşılaşan Batuhan ile Poyraz arasında kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi ortaya çıktı. Finalde dokunulmazlığı Batuhan’ı 5-0 ile geçen Poyraz oldu.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de sezonun ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Poyraz oldu. Rakiplerini tek tek eleyerek dokunulmazlığı kazanan Poyraz, Aleyna’yı eleme adayı olarak gösterdi.