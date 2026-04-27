Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Pazar Survivor kim elendi, Serenay diskalifiye mi oldu?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım önce ödül oyunu için mücadele etti. Eleme düellosu finalinde oyunu kaybeden yarışmacı, Survivor'a veda etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 26 Nisan 2026 Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da tansiyon her geçen gün artıyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. Üçüncü ve dördüncü eleme adayı ise Seren Ay - Lina kavgası sebebiyle belirlenememişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi? 26 Nisan Pazar Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Beyza ve Lina eleme potasında yer alan yarışmacılar oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı ada konseyi sonucunda belli oldu. Survivor'da adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Seren Ay Lina kavgası sonucunda, Seren Ay diskalifiye olarak, Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 25 NİSAN 2026?
Survivor’da üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.