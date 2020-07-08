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Survivor kim elendi? Acun Ilıcalı giden ismi açıkladı! Dün akşam 7 Temmuz Survivor son bölüm

Survivor eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Survivor'da 3 eleme adayı dokunulmazlık oyunlarının kazananı Sercan ve Cemal Can tarafından belirlenmişti. Dün ilk önce yarışmanın son ödül oyunu oynandı. Ardından da 1 yarışmacı adaya veda etti. Peki 7 Temmuz 2020 dün akşam Survivor'da kim elendi?

Survivor

Survivor kim elendi? Survivor kim veda etti? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da dün akşam eleme heyecanı öncesinde ödül oyunu oynadı ve bir takım Survivor 2020'nin son ödülünü kazandı. Bu haftanın 3 eleme adayı dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan ve Cemal Can tarafından belirlendi ve 1 yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte 7 Temmuz Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Pazar akşamı ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.

Pazartesi akşamı haftanın 3. eleme adayını yine dokunulmazlığı kazanan Sercan belirledi. Sercan, "bugün benim için zor bir gün. Eleme adaylarını hem stratejik hem de duygusal bakıyorum. Ama bugün stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum Yasin" diyerek 3. eleme adayını YASİNolarak belirledi. Yasin "bugüne kadar 8 - 9 defa eleme potasına girdim, her defasında da buradan ayrılmadan çıktım. Zaten 6 kişiyiz artık potaya girmem çok normal. Önemli olan bugüne kadar Survivor'a kattılaklarımızdır. Kimin ne yaptığıdır. Benim yaptıklarımı da gördüler. Sercan'a da herhangi bir kızgınlığım yok." dedi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 TEMMUZ 2020

Survivor 129. yeni bölümde yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alıp yarışmaya veda eden isim SERCAN oldu. Sercan oynadığı 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanmıştı. Kaybettiği tek dokunulmazlık oyununda da Cemal Can tarafından eleme adayı gösterilmişti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Mavi ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Survivor ödül oyununu 10-3 skorla Mavi takm kazandı.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene final 2 gün gerçekleşecek ve tarihte bir ilk yaşanacak.

SURVİVOR FİNALİNDE BİR İLK!

Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin nasıl olacağını açıkladı. Survivor finalinde son 4'e kalan yarışmacıların Dominik'teki oyunları canlı olarak yayınlanacak ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Konseyde 1 yarışmacı elendikten sonra, 3 yarışmacı yüzleşmeye çıkacak. 3 yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak. 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı konseyden sonra, bir canlı yayında Survivor'da son 2'ya kalan yarışmacı belirlenecek. Bu Survivor tarihinde ilk kez olacak.

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