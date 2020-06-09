Survivor kim elendi? Survivor kim veda etti? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da bu akşam eleme heyecanı öncesinde iletişim oyunu oynadı ve bir takım 120 gün sonra ailesi ile telefonda konuşarak onların seslerini duydu. Bu haftanın eleme adaylarından ilk ikisi dokunulmazlık oyunları sonrasında belirlenmişti. Bu akşam da diğer iki eleme adayı belirlenecek ve 1 yarışmacı Survivor'a veda edecek. İşte 9 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişim oyunu için kıyasıya mücadele vardı. İletişim ödülünü kazanan takım yarışmacıları 120 gün sonra ailelerinin seslerini duyarak moral depoladı. Oyunda Cemal Can kaptanlığındaki Gönüllüler takımı büyük bir atağa geçti ve iletişim ödülünü kazandı. Aileleriyle konuştukları sırada ise duygusal anlar yaşandı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BİRİNCİLERİ KİMLER?

Bu hafta Gönüllüler takımda (mavi takım) en çok oy alan isim Cemal Can oldu. İkinci en çok oy alan isim de Nisa oldu.

Bu hafta Ünlüler takımda (kırmızı takım) en çok oy alan isim Barış oldu. İkinci en çok oy alan isim de Sercan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020'de haftanın ilk 2 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonrasına belli olmuştu. İlk önce dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Sonraki dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için de önce SMS oylaması yapıldı. Ardından Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı gibi bir strateji yaptı. Ünlüler takımı aldığı karar doğrultusunda eleme adayı olarak Barış'ın adını yazdı.

Cemal Can ve Barış'ın en çok oy alan isim olması ile birlikte eleme adaylıkları düştü. Kırmızı takımda Yunus Emre ve Berkay otomatik eleme adayı konumuna geldi. Mavi takımda ise Cemal Can eleme adayı olarak, Yasin'i seçti. Nisa'da eleme adayı olarak Evrim'i seçti.

Yani bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Berkay, Yasin ve Evrim oldu.

SURVİVOR KİM ELENECEK?

Survivor'da bu hafta kimin eleneceği biraz sonra belli olacak.