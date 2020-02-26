Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım yarışma sonrasında ada konseyine giderek duygu dolu anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk iletişim oyunu oynandı. Ada hayatının zorlu koşullarına bir de sevdiklerinden uzak olmak eklenince yarışmacılar büyük bir gerilime giriyor. Bu yüzden iletişim oyunlarında sevdiklerinden haber alabilmek, yarışmacılar için oldukça önemli. Büyük bir mücadeleye sahne olan Survivor 2020'nin ilk iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımının sevdiklerine yazdığı mektup duygusal anlara sahne oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için geçtiğimiz günlerde ada konseyine gitmişti. İlk eleme adayı Derya seçilmişti. Dün akşam ise halk oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı elenmesi istediği iki isim daha söyledi. Buna göre eleme adaylar; Derya, Melis ve Mert oldu. Pazar akşamı yapılan SMS halk oylamasının sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'dan elenen isim Tuğba Melis Türk oldu.