Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart 2026 Şubat Survivor kim elendi?
Survivor'da heyecan giderek artıyor. Ramazan ve Barış arasında yaşanan gerginlik ve Bayhan ile Seren Ay cephesinde atışmalar gündeme gelirken kritik bir akşam yaşandı. 1 Mart Pazar günü eleme düellosu ve ödül oyunu ile gündeme geldi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart 2026 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...
Survivor'da elenen isim açıklanıyor. Ödül oyunu ve eleme düellosuna ilişkin araştırmalar 1 Mart Pazar akşamı itibarıyla artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor ödül oyununu kim kazandı, 1 Mart Pazar günü kim elendi?" soruları yanıtını arıyor. İşte 1 Mart Pazar 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR 1 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunda kaybeden isim Büşra oldu. Kader oylamasında da hayır oyu alan Büşra elenen yarışmacı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayları Seren Ay ve Büşra olmuştu. Beyza ve Seren Ay seyirciler tarafından koruma altına alınan yarışmacılar oldu. Bu sonuca göre Seda ve Büşra eleme düellosu finalinde karşı karşıya gelecek.
SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen haftalarda elenen isim Eren olmuştu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.