Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Mart Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da eleme düellosu ve ödül oyunu heyecanı aynı anda yaşanıyor. Nagihan ve Seren Ay'ın gerginliği gündeme gelirken kritik bir akşam yaşanıyor. 15 Mart Pazar günü eleme düellosu ve ödül oyunu sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart 2026 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte 15 Mart Survivor'da son gelişmeler...
SURVİVOR 15 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Gözde ve Nisanur eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Düelloyu Nisanur kaybetti. Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de takımlar yeniden belirlendi. Mavi takımdan kırmızı takıma geçecek ilk isim Lina oldu. Kırmızı takımdan Mavi takıma geçecek olan yarışmacı ise Seda oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.