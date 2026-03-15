SURVİVOR KİM ELENDİ?

Düelloyu Nisanur kaybetti. Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.