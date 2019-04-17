Survivor kim elendi? sorusu dün akşam yapılan ada konseyinin ardından yanıt buldu. Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü hem de eleme için büyük heyecan yaşadı. Survivor'da beyaz takımdan eleme potasına giren Tony ve Kyriakos'tan birisi yapılan oylama sonucunda adaya veda etti. İşte 16 Nisan Survivor'da yaşananlar...

O GİDERSE ÇOK RAHATLAYACAĞIM!

Survivor ödül oyununun ardından söz alan Sabriye, Hikmet'in oyuna fazla odaklanmadığını söyledi ve ardından ekledi: 'O gitse burada çok rahatlayacağım'

SURVİVOR YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Beyaz ve Siyah takım yarışmacıları yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yemek ödülünü kazanan takım ise 10'a 8 Siyah takım oldu.

SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanı öncesinde ilk olarak sembol oyunu gerçekleşti. Sembol oyunununda kazanan ise Erkeklerden Hikmet olurken kadınlarda da Seda oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ PAZAR GÜNÜ!

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinin detayları da belli oldu. Cumartesi günü yarışmacılar maça çıkacak. Maçı kazanan takım ise ödüllendirilecek. Pazar günü ise sürpriz etkinliklerle birleşme partisi olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kaybeden Beyaz takımdan bir kişi elendi. Eleme potasında ise, Kyriakos ve Tony oldu. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Tony oldu. Adaya veda eden Tony gözyaşlarına hakim olamadı.