Survivor kim elendi? sorusu dün akşam yapılan ada konseyinin ardından yanıt buldu. Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü hem de eleme için büyük heyecan yaşadı. Survivor'da beyaz takımdan eleme potasına giren Tony ve Kyriakos'tan birisi yapılan oylama sonucunda adaya veda etti. İşte 16 Nisan Survivor'da yaşananlar...
O GİDERSE ÇOK RAHATLAYACAĞIM!
Survivor ödül oyununun ardından söz alan Sabriye, Hikmet'in oyuna fazla odaklanmadığını söyledi ve ardından ekledi: 'O gitse burada çok rahatlayacağım'
SURVİVOR YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Beyaz ve Siyah takım yarışmacıları yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yemek ödülünü kazanan takım ise 10'a 8 Siyah takım oldu.
SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da eleme heyecanı öncesinde ilk olarak sembol oyunu gerçekleşti. Sembol oyunununda kazanan ise Erkeklerden Hikmet olurken kadınlarda da Seda oldu.
BİRLEŞME PARTİSİ PAZAR GÜNÜ!
Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinin detayları da belli oldu. Cumartesi günü yarışmacılar maça çıkacak. Maçı kazanan takım ise ödüllendirilecek. Pazar günü ise sürpriz etkinliklerle birleşme partisi olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kaybeden Beyaz takımdan bir kişi elendi. Eleme potasında ise, Kyriakos ve Tony oldu. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Tony oldu. Adaya veda eden Tony gözyaşlarına hakim olamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.