Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda etti. Kıran kırana mücadele sona ererken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
ATAKAN
OGEDAY
MERVE
HİLMİCEM
SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ
OGEDAY - ATAKAN
MERVE - HİLMİCEM
İLK TUR SONA ERDİ
Survivor All Star'da eleme düellosunun ilk turunda Merve ve Ogeday rakiplerini eleyerek adada kalmayı garantiledi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen isim açıklandı. 2 Haziran'da Survivor'dan elenen yarışmacı Hilmi Cem oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'dan geçen hafta elenen isim Özgür Tetik olmuştu.