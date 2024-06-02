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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor All Star adaya veda eden isim açıklandı!

        Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:21
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        1

        Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda etti. Kıran kırana mücadele sona ererken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...

        2

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        ATAKAN

        OGEDAY

        MERVE

        HİLMİCEM

        3

        SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

        OGEDAY - ATAKAN

        MERVE - HİLMİCEM

        4

        İLK TUR SONA ERDİ

        Survivor All Star'da eleme düellosunun ilk turunda Merve ve Ogeday rakiplerini eleyerek adada kalmayı garantiledi.

        5

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da elenen isim açıklandı. 2 Haziran'da Survivor'dan elenen yarışmacı Hilmi Cem oldu.

        6

        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'dan geçen hafta elenen isim Özgür Tetik olmuştu.

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