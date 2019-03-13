Survivor'da kim elendi, kim gitti? Şeklindeki sorular Survivor seyricisi tarafından sorgulanmaya başladı. Dokunulmazlığı üst üste kaybeden takım her hafta Salı günü ada konseyine giderek eleme heyecanı yaşıyor. Bu hafta Yunan takımında eleme vardı. Birseysel dokunulmazlığı kazanan Afroditi, Simos'u, Vasilikos ise Spyros'u söyledi. SMS oylamasında ise en düşük oyu alan yarışmacı adaya veda etti.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyununda iki takımda var güçleriyle mücadele etti. Bu akşamın ödülü karnıyarık pilavdı. Yunanistan takımı oyunun son etabındaki atışlarda kötü performans gösterince Türkiye takımı 10 - 3 oyunu aldı. Oyunun son sayısını Bora kazandı. Türkiye takımı ödülü kazanınca büyük bir coşku yaşadı. Ancak Sabriye'nin bu coşkuya katılmaması dikkatleri çekti.
SURVİVOR KARDEŞLİK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kazananların karşı takımdan bir kişiyi ödüle götüreceği kardeşlik oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Toplam 8 yarışmacının faydalanacağı ödül kıymalı börek oldu. Kadınlarda Melisa ile Dimitra ödülü kazanırken, erkekler ödülün sahibi Okay ve Tony oldu. Kazanan yarışmacılar ödüle götürecekleri yarışmacıları seçti. Tony Bora'yı seçerken, Dimitra Sude'yi seçti. Melisa Afroditi'yi seçerken, Panagiotis'i seçti.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Eleme adayları, Tony, Simos ve Spyros olmuştu. Halk oylamasında ise en düşük oyu alarak Survivor adasına veda eden isim ise Simos oldu. Simos, "Evet, güzel bir yolculuktu ama çok şey gösteremedim. Yarışmaya sonradan katıldım ama erken veda ediyorum.Ama güzel insanlar tanıdım. Umarım hepsi varmak istediği yere varır. Karşı takımla tanıştığım için de çok mutluyum. İnanılmaz güzel mücadeler verdik. Ben de bunun içerisinde yer aldığım için gurur duyuyorum" diyerek ekip arkadaşları ile vedalaştı ve adadan ayrıldı.
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