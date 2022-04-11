SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler oldu. Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise dün akşam itibarıyla belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.