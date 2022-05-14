Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oynanacak. Sayıları azalan takımlar için her dokunulmazlık oyunu ayrı bir dönem arz ediyor. 4 dokunulmazlık oyununun tamamını Kırmızı takımın kazanmasıyla birlikte 5. dokunulmazlık sonucu belirlenecek eleme adayının hangi takımdan olacağı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, detaylar...