Survivor kim elendi? Survivor araba ödülünü kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da dün akşam ilk olarak araba ödülü için heyecan yaşandı. Kıyasıya rekabet eden yarışmacıların içerisinden sadece biri arabayı kazanabildi. Elenecek yarışmacının belirlendiği ada konseyinde ise Sabriye ile Hikmet arasındaki tartışma damga vurdu. İşte 7 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takımdan Sabriye ve Okay eleme potasına girmişti. Yapılan halk oylamasının sonucunda elenen yarışmacı belli oldu. Ancak öncesinde Sabriye ile Hikmet arasında gergin anlar yaşandı. Hikmet'in Sabriye'ye "umarım sen gidersin" sözleri soğuk rüzgarlar estirdi. Acun Ilıcalı yapılan halk oylamasının sonucunu paylaştı. Buna göre, SABRİYE bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın araba ödülünü kazanan da dün akşam belli oldu. Beyaz ve Siyah takım araba oyunu için önce zorlu parkurda mücadele giydi. Kıyasıya geçen mücadelede Beyaz ve Siyah takım 9-9 berabere kalınca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışını kazanan Siyah takım oldu. Siyah takımda araba oyununu kazanan isim ise Atakan Işıktutan oldu. Atakan arabayı annesine hediye edeceğini söyledi.