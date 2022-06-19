Survivor'da bu akşam bir kişi daha adaya ve hayallerine veda edecek. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde kimin eleneceği programı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor'da adım adım finale gidilirken yarışmacılar bireysel oyunlarda kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki Survivor kim elendi, üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 18 Haziran son bölümde adaya veda eden, elenen isim...