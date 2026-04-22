Survivor kim kazandı? 22 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kazanan takım İngiltere yolcusu olacak. Peki, Survivor'da kim kazandı? 22 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 22 Nisan 2026 Pazartesi Survivor ödül oyununu kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki etaptan oluşan ödül oyununda ünlüler ve gönülüler 1-1 beraber kaldı. Bu sonuçla ödül oyunu uzatmalara gitti. Ödül oyununda 3. tur 23 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Beyza
Lina
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA ACUN ILICALI ÖDÜLÜ AÇIKLADI!
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını tribünde izleme şansını yakalayacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı seyircilerin oylaması sonucunda belli oldu. Survivor'da elenen isim Engincan oldu.