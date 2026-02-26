Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de iletişim ödülü için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ödül oyununu kazanan taraf mavi takım olurken, eleme potasına giden 2. yarışmacı Seda olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım iletişim ödülü kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...