Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf yakınlarıyla hasret giderme şansını yakalayacak. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 26 Şubat 2026 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan takım...
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de iletişim ödülü için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ödül oyununu kazanan taraf mavi takım olurken, eleme potasına giden 2. yarışmacı Seda olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım iletişim ödülü kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderecek.
SURVİVOR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Beyza
Seda
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Düello'yu kaybeden isim ise Eren oldu. Kader konseyinde ise Eren oy çokluğu ile adaya veda etti.