Survior kim kazandı? Sorusu Survivor yeni bölümünü kaçıranlar tarafından merak konusu oldu. Survivor'da haftanın eleme adayları ise belli oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 6

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

KIRMIZI TAKIM: Cemal Can, Barış, Berkan ve Nisa

MAVİ TAKIM: Ardahan, Evrim, Yasin, Elif ve Sercan

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor cumartesi günü ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu.