Survivor kim kazandı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pandemi nedeniyle 4,5 ay boyunca Survivor'da mücadele eden yarışmacılar bu akşam final heyecanı yaşıyor. SMS sıralamasında en çok oyu alarak finalist olmayı hak eden Cemal Can ve Barış şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Görkemli Survivor finalinin ardından 2020 Survivor şampiyonu belli oldu.

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yarı finalinde merakla beklenen sonuç Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oylama sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre BARIŞ MURAT YAĞCI ve CEMAL CAN CANSEVEN Survivor 2020'de Büyük Finale kaldı.

SURVİVOR KİM KAZANDI? İŞTE ŞAMPİYON

Galataport'ta finali gerçekleşen Survivor'da şampiyon olan yarışmacı da belli oluyor. SMS oylamasının bitmesinin ardından Survivor'ın kimin kazandığı belli olacak. Acun Ilıcalı iki yarışmacının aralarında çok az oy olduğunu açıkladı. İşte, Survivor 2020 şampiyonu hakkında detaylar...